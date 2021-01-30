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Van’da fırın denetimi

30.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde merkez ilçelerde başlattıkları uygulamaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde merkez ilçelerde başlattıkları uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler; İki Nisan, Gölbaşı, Sıhke, Cumhuriyet ve Milli Egemenlik caddelerinde bulunan fırınları tek tek denetledi. Gramaj, hijyen, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konuları büyük bir titizlikle inceleyen ekipler, çok sayıda gramajı eksik ekmek ve çörek tespit etti.
Gramajı eksik ekmeklere el konulurken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.
Kentte, ekmek ve unlu mamullerinin üretildiği işletmeler başta olmak üzere gıda maddeleri üretim ve satış noktalarındaki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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