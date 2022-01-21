Van'da fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin "fuhuş, fuhşa aracılık ve zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları" bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde ruhsatsız işletilen iki masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kamu personeli 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçundan tutuklandı.
İş yerlerinde yapılan aramada, ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi.
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