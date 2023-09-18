Van'da geçen hafta 7 kilo 685 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo 980 gram eroin, 677 gram esrar, 28 gram sentetik uyuşturucu ve 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" ve "uyuşturucu madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

