YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

28.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı av tüfeği, tabanca, mühimmat, sigara ve telefon ele geçirildi, 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 83 av tüfeği, 2 tüfek, 4 tabanca, 47 tabanca mermisi, 16 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak, 73 cep telefonu, 710 paket sigara ve 626 ilaç ele geçirildi.

Ekiplerce 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
DEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildiDEVA Partili Sadullah Ergin'in babasının cenazesi toprağa verildi
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:24
İkindi
15:33
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Van Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Pazartesi

Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Vitamin Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Çağatay Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yeni işi herkesi şaşırttı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.