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Van’da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

VAN HABERLERİ  | 04.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Erciş ilçesinde yangın tatbikatı yaptı.Yangın ve doğal afetlere karşı öğrencileri bilinçlendirme çalışması başlatan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bu kapsamda Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda yangın eğitimi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Erciş ilçesinde yangın tatbikatı yaptı.
Yangın ve doğal afetlere karşı öğrencileri bilinçlendirme çalışması başlatan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bu kapsamda Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda yangın eğitimi verdi. Eğitimde yangın ve doğal afetler öncesi, olay anı ve sonrasında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale, bina tahliyesi ve yangın söndürme teknikleri gibi bilgiler verildi. Eğitimin ardından yangın ile ilgili uygulamalı tatbikat yapıldı. 1 araç ve 3 itfaiye personelinin yer aldığı tatbikatta öğrenciler tam not aldı.
Verilen eğitim ve yapılan tatbikatın öğrenciler için hayati öneme sahip olduğunu belirten okul yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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