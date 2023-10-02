YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 26 zanlı tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 26 zanlı tutuklandı

02.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldıHopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
Giresun’da okul çevrelerinde sıkı denetimGiresun’da okul çevrelerinde sıkı denetim
Alt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladıAlt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladı
Anahtar Kelimeler:
Van göçmen kaçakçılığı

Van Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
05:56
Öğle
12:01
İkindi
15:20
Akşam
17:57
Yatsı
19:12

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

Yağiz eczanesi
Tusba
Çağdaş eczanesi
Ipekyolu
Çinar eczanesi
Ipekyolu
Umut eczanesi
Muradiye
Çiçek eczanesi
Ercis
Merkez eczanesi
Ipekyolu
Burak eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.