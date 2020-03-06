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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

VAN HABERLERİ  | 06.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekiplerince, sığınmacıların yasa dışı geçişlerini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin 4'ü eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ü.G, H.K. ve Ş.K. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Van

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