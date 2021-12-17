YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 2 yılda 554 şüpheli tutuklandı

Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 2 yılda 554 şüpheli tutuklandı

17.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla güvenlik güçlerinin İran sınır hattında 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptığı Van'da, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan Göçmen Kaçakçılığı Suçları Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2 yılda "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 1152 soruşturma dosyası açıldı, 1800 şüpheli hakkında işlem yapıldı

CEMAL AŞAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 yılda yakalanan 1800 şüpheliden 554'ü tutuklandı.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, sınırdan yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, kentteki tüm kurumların koordineli çalışmasıyla devam ediyor.

Sınırın beton duvarlarla, 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekle daha güvenli hale getirildiği kentte, askeri birlikler, bölgeye gönderilen özel harekat timleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınır hattını adeta "geçilmez" kıldı.

Alınan önlemler sayesinde düzensiz göçmen hareketliliğinin durma noktasına geldiği kentte, Van Cumhuriyet Başsavcılığı da göçmen kaçakçılığına ilişkin soruşturmaların daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla 2 yıl önce "özel birim" oluşturdu.

Cumhuriyet savcısının başında bulunduğu Göçmen Kaçakçılığı Suçları Bürosunda, başsavcılığın koordinesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılarak oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı.

Bu sayede geçen yıl göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin büroya gelen 236 soruşturma dosyasında hakkında işlem yapılan 524 şüpheliden 117'si tutuklandı, 34'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi konusunda yoğun bu yıl yoğun bir dönem geçiren başsavcılık, 916 dosyada 1276 şüpheli hakkında işlem yaptı. Şüphelilerden 437'si tutuklandı, 156'sı de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Yüksek oranda cezalar verildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca göçmen suçlarına ilişkin soruşturmalar neticesinde haklarında dava açılan şüphelilere yüksek oranlarda hapis ve adli para cezaları verildi.

Van 6. Asliye Ceza Mahkemesine hakkında kamu davası açılan şüpheliler Y.T. ve Ş.A, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, 100'er bin lira adli para cezası uygulandı.

Ayrıca Van Adliyesindeki asliye ceza mahkemelerinde haklarında dava açılan diğer şüphelilere de 8 yıldan 13 yıla kadar hapis ve 66 binden 120 bin liraya kadar adli para cezasına mahkum edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Van'da bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandıVan'da bir otelde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:11
Öğle
12:07
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:17

Van Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Tunç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.