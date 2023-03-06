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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 25 şüpheli tutuklandı

06.03.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Şubat-5 Mart'ta gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 104 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 79'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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