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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

19.06.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 12-18 Haziran'da gerçekleştirilen 4 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.

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