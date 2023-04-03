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  4. Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

03.04.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 27 Mart-2 Nisan'da gerçekleştirilen 3 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bir araca da el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Van göçmen kaçakçılığı

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