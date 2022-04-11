Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 8 organizatör gözaltına alındı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
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