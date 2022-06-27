Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta iki operasyon düzenledi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

