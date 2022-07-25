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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

25.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 18-24 Temmuz'da gerçekleştirilen 4 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Van göçmen kaçakçılığı operasyon

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