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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı

12.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Afganistan uyruklu organizatörlerin yakalanması için İpekyolu ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda organizatörler gözaltına alındı, evde 26 milyon 650 bin İran Tümeni, telefon, banka kartı ve içinde para ve alışveriş çizelgeleri bulunan defter ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklu organizatör hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

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