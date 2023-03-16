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Van'da göçmen kuşların uğrak yeri olan sazlık yangında zarar gördü

16.03.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde yer alan ve 'kuş cenneti" olarak bilinen Gölağzı Sazlığı'nın büyük bölümü yandı.

İlçenin Gölağzı Mahalesi'nde göçmen kuşların konakladığı sazlıkta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 saat süren yangın, itfaya ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü.

Mahalle sakini İzzet Şefketoğlu, "kuş cenneti" olarak kabul edilen sazlıkta aniden yangın çıktığını belirtti.

Sazlığının büyük bölümünün yandığını ifade eden Şefketoğlu, "Gece olduğu için uçamayan hayvanların bir çoğu telef oldu. Kuşların uçup kurtulması için ıslık çalıp taş attık, yangının büyümemesi için müdahale ettik. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması başlattı." diye konuştu.

Şevketoğlu, sazlığın kuşların barınma ve üreme alanı olduğuna işaret ederek, yangında kuşların yuva yaptığı sazlıkların büyük bölümünün yandığına dikkati çekti.

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