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Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor

29.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programında bu hafta Dr.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programında bu hafta Dr. Ömer Demirbağ kadınlara seminer verdi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor. Program kapsamında bu hafta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ katılımcılara, Peygamber Efendimizin Aile Hayatı konusunda seminer verdi.
Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programında Dr. Demirbağ, sohbetini Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle süsleyerek dinleyicileri aile içinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

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