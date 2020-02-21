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Van’da “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” sürüyor

VAN HABERLERİ  | 21.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirilen “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” programı kadınlardan yoğun ilgi görüyor.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen programa bu hafta Seyit Fehim Arvasi ve Hacıbekir mahallelerinde bulunan Kur’an kurslarında eğitim gören kadınlar katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirilen “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” programı kadınlardan yoğun ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen programa bu hafta Seyit Fehim Arvasi ve Hacıbekir mahallelerinde bulunan Kur’an kurslarında eğitim gören kadınlar katıldı. Program kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Murat Hasanoğlu ‘Çocuklarda Mahremiyet’, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Birimine bağlı Vaize Ayşegül Deniz ise ‘Kur’an’da ve Sünnette Çocuk Hakları’ konularında birer seminer verdi.
Daha sonra kadınlarla bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, katılımcılarla tek tek ilgilenerek sorunlarını not aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirilen programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek, Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın eşi Mukadder Arvas ile Kur’an kurslarında eğitim gören kadınlar katıldı.

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