Van’da gönülden gönüle dost sohbetlerine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in önderliğinde yürütülen gönül elçileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” programı düzenlendi.

Kadın ve aile merkezinde düzenlenen programa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in Eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın eşi Reyhan Karabağ ve Hacıbekir Mahallesi’nde ikamet eden kadınlar katıldı. Programda kadınlara İpekyolu Sosyal Hizmet Merkezi psikologları Deniz Öztoprak ve Arif Deniz tarafından aile ve evlilik, aile içi iletişim gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Programın ardından kadınlarla sohbette bir araya gelen Meral Bilmez, toplumda gönüllü çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere her cuma kadınlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Meral Bilmez, ayrıca tüm Vanlı kadınları da projeye destek vermeye çağırdı.

