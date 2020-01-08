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  4. Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

VAN HABERLERİ  | 08.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 9 Ocak'tan geçerli, 23 Ocak dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili sınırları içinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Halk Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Fatih Eczanesi
Caldiran
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Catak
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Ercis
Demir Eczanesi
Gevas
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