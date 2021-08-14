Van'da gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç ele geçirildi

Van'da 6 iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve bunları nakledenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, kentte faaliyet gösteren 6 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak 391 bin 322 tıbbi ilaç ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz