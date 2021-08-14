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Van'da gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç ele geçirildi

14.08.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç ele geçirildi

Van'da 6 iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 391 bin 322 ilaç bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve bunları nakledenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, kentte faaliyet gösteren 6 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak 391 bin 322 tıbbi ilaç ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

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