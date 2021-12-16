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Van'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.12.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve "iftira, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan G.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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