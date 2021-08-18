Van'da haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheliden 27'si tutuklandı

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ve çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 38 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 10-17 Ağustos'ta yürütülen çalışmalar sonucu, 41 dosyadan haklarında 72 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 104 bin 900 lira adli para cezası bulunanlar ile çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı.

