Van'da hazırlanan iddianamede "HDP Gençlik Merkezi ile terör örgütü PKK arasında organik bağ" tespiti yapıldı

Kentte çeşitli tarihlerde duvarlara yazılan örgütsel içerikli yazılarla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına bağlı olarak "DGH" ve "DÖH" adı altında faaliyet gösteren gençlik örgütlenmesinin, eylemlerine legal görünüm kazandırmak amacıyla "HDP Gençlik Meclisi" çatısı altında hareket ettiği aktarıldı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Van'da yürütülen terör soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, "HDP Gençlik Meclisi ile terör örgütü PKK/KCK arasında organik bağın bulunduğu, örgütün sözde yöneticileri tarafından yapılan çağrıların talimat olarak algılandığı" tespitine yer verildi.

Bu nedenle geçen yıl Ankara HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda gençlik örgütlenme faaliyetlerinin bundan sonra "HDP Gençlik Meclisi" adı altında yürütülmesinin kararlaştırıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, birçok ilde HDP Gençlik Meclislerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalar sırasında örgütsel dokümanların ele geçirildiği ifade edildi.

İddianamede, gençlik yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren örgütlenmelerin, eylemlerine yasal görünüm kazandırmak, güvenlik güçlerince yapılabilecek muhtemel operasyonlara engel olmak için legal görünümlü yapılanmalara ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Yurt içinde ve dışında istihbarat ve milli imkanlar kullanılarak gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın ağır darbeler aldığı kaydedilen iddianamede, örgütün varlığını sürdürebilmek için şehir merkezlerinde, üniversitelerde örgütsel faaliyetlerinin aktif hale getirilmesi yönünde çağrılar yaptığına işaret edildi.

"Yapılan eylem çağrıları neticesinde birçok ilde şiddet eylemlerinin gerçekleştirildiği, eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile örgüt elebaşının posterlerinin açıldığı, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganların atıldığı bilinmektedir. Örgütün elebaşı ve sözde üst düzey yöneticileri tarafından müzahir basın organlarından yapılan eylem talimatlarının HDP Gençlik Merkezleri tarafından gecikmeksizin yerine getirildiği ve çeşitli eylemlerin yapıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde, tüm eylemlerin terör örgütünün sürece göre değişen talimatları ile gerçekleştirildiği, eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile posterlerin açıldığı ve yasa dışı sloganların atıldığı görülmüştür."

Terör örgütü PKK'nın sürekli gündemde kalmak ve müzahir kitle üzerindeki etkisini artırarak devam ettirmek için sürece göre değişik eylem talimatları verdiği aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

- "HDP Gençlik Merkezi ile terör örgütü PKK arasında organik bağ"

"HDP Gençlik Meclisi ile PKK/KCK silahlı terör örgütü arasında organik bir bağın bulunduğu" tespiti yapılan iddianamede, gençlik meclisinin örgütün güdümünde hareket ettiği, sözde yöneticileri tarafından yapılan çağrıların talimat olarak algılandığı belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Gençlik meclislerinde yer alanlar her ne kadar legal eylemler gerçekleştirdiklerini gösterseler de arka planda terör örgütü PKK'nın amacı, stratejisi ve hedefleriyle ilintili olarak örgütü övücü, yüceltici eylemlerin içinde oldukları anlaşılmıştır. Bir kısım şüphelinin, örgütün gençlik yapılanması olan 'Komalen Ciwan'a' bağlı olarak, eylemlerine legal görünüm kazandırmak, 11 Haziran 2019'da kurulan HDP Gençlik Merkezi çatısı altında hareket etmek amacıyla Whatsapp grubu kurdukları, terör örgütü mensuplarına ait video ve fotoğraflar paylaştıkları göz önüne alındığında terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenmiştir."

İddianamede, şüphelilerin atılı suçlardan 15 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

