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Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

23.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık yaptığı tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince İpekyolu ilçesinde kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu 150 bin lira değerinde 264 litre yağ ve çeşitli malzemeleri çaldığı belirlenen 4 zanlı yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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