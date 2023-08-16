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Van'da Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser ele geçirildi

16.08.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta yapılan aramada Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser niteliği taşıyan yapı taşı ele geçirildi.

Van'da Hristiyanlık mimarisine ait tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu dün ilçede bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada, kireç taşından kabartma tekniğiyle yontulmuş, kare formlu, üzerinde daire içinde haç işareti bulunan ve Hristiyanlık mimarisine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser bir yapı taşı parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Tarihi eser Van Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Van tarihi eser van emniyet müdürlüğü

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