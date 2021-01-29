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Van’da hukuk fakültesinin kurulması için girişim

29.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Van’da hukuk fakültesinin kurulması için girişim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite bünyesinde hukuk fakültesinin kurulması için girişimde bulunduklarını söyledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Cumhuriyet Başsavcılığı arasında rektörlük binasında düzenlenen bir programda konuşan Başsavcı Oğuzhan Dönmez, Van’ın büyük bir il olduğunu ve 1,5 milyona yaklaşan nüfusuyla aynı zamanda çevre illeri için bölge merkezi konumunda olduğunu söyledi. Dönmez, “Van sadece merkeze değil, çevre illere de hitap eden ciddi nüfusa sahiptir. Van il merkezinde yargı teşkilatı, tüm kurumlarıyla adalet hizmeti vermeye gayret sarf ediyor. Van merkez ve ilçelerde 200’ün üzerinde hakim ve cumhuriyet savcısı, adalet hizmetinin ifası için çalışıyor. Sayısı değişmekle birlikte 10 hakim ve cumhuriyet savcısı adayımızda burada staj eğitimlerini tamamlamaktadır. Hakim ve cumhuriyet savcılarımızdan çok ciddi anlamda yüksek lisans eğitim talebi söz konusudur. Avukat ve hakim, savcı, yargı teşkilat birimlerinin tamamı, Van’ın bölge merkezi olması dikkate alındığında hukuk fakültesinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitenin ciddi bir ihtiyacı olduğunu bizde değerlendiriyoruz. Bu çalışmaya katkı sunmaya da her zaman hazırız” dedi.

“Van için sevindirici bir haber olacak”
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Van’da baroya kayıtlı bin 500’e yakın avukat bulunduğunu belirterek, “Yükseköğretim Kuruluna hukuk fakültesinin açılması isteğimizi ilettik. Özellikle hakim, savcı ve avukatlarımızdan yüksek lisans eğitimi için çok ciddi talep bulunuyor. Van’da 40 yıllık bir üniversiteyiz, hukuk fakültesinin olmaması büyük bir eksiklik. Hukuk fakültesi kurulumuyla ilgili de geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kuruluna talebimizi ilettik. Paydaşımız olan Van Cumhuriyet Başsavcımızdan, Adalet Komisyonu Başkanımızdan da gerekli destekleri aldık. İleri ki süreçte hukuk fakültesini ilimize ve üniversitemize kazandırılırsa Van için sevindirici bir haber olacaktır” diye konuştu.

Van’da hukuk fakültesinin kurulması için girişim

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