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Van’da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye

VAN HABERLERİ  | 09.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Temsilciliği tarafından gönderilen 5 adet tekerlekli sandalye, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtıldı.Engelli aileleri ile konuşan İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz, sevginin açamayacağı hiçbir kapının olmadığını ifade ederek, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Temsilciliği tarafından gönderilen 5 adet tekerlekli sandalye, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtıldı.
Engelli aileleri ile konuşan İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz, sevginin açamayacağı hiçbir kapının olmadığını ifade ederek, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Engelli vatandaşlarımız bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Ayrıca toplum içerisinde sosyal yaşamlarını idame ettirmeleri için her türlü insani olanakları sunabilmek ve yüreğimizin sevgisini onlara hissettirmek zorundayız" dedi.
Yavuz, daha sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Temsilciliği tarafından gönderilen 5 adet manuel tekerlekli sandalyeyi engellilerin yakınlarına teslim etti.

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