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Van'da iki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı

28.08.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da iki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçenin Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde bulunan iki ahırda 42 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ahır sahipleri ve organizatörler hakkında işlem yapıldı.

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