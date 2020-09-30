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Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiası

ANKARA HABERLERİ  | 30.09.2020 22:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından, Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarına ilişkin paylaşımda bulunan Çataklı, şunları kaydetti:

"Yazıklar olsun! Israrla helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna girenler... Hadi onlar kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar, peki size ne oluyor?"

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