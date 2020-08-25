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Van’da il spor merkezi kayıtları başladı

VAN HABERLERİ  | 25.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen il spor merkezleri kayıtları başladı.Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Her yıl 81 ilimizde eş zamanlı olarak Spor Genel Müdürlüğünün 81’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran da açılırken bu yıl dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 17 Ağustos tarihinde alınan tedbirler çerçevesinde başladı.

Van’da il spor merkezi kayıtları başladı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen il spor merkezleri kayıtları başladı.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Her yıl 81 ilimizde eş zamanlı olarak Spor Genel Müdürlüğünün 81’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran da açılırken bu yıl dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 17 Ağustos tarihinde alınan tedbirler çerçevesinde başladı. 05-18 yaş grubu çocuk ve gençler, 4’ü engelli olmak üzere 21 branşta eğitim alacak. 2020 yılı İl spor merkezine kayıtları, mesai saatleri içerisinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Şehir Stadı arkasında bulunan Ferdi Sporlar Merkezi, Edremit Nur Tatar Spor Salonu, Ferdi Sporlar Merkezi, Erciş Kapalı Spor Salonu, Gürpınar Ferdi Sporlar Merkezinde açılan il spor merkezleri kayıt bürolarında 09:00-17:00 saatleri arasında kayıtlar yapılabilecek. Tüm branşlara 05-18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecek olup korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak sosyal mesafe, maske ve temizliğe özen gösterilerek antrenörler gözetiminde çalışmalar yapılacaktır. İl spor merkezlerinin açılış töreni bu yıl yapılmayacaktır. Bu yaz il spor merkezlerinde atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, halter, karate, masa tenisi, tekwondo, tenis, voleybol, okçuluk, kickboks, muay-thai, kano, yelken, kürek, yüzme, judo, boks ve bisiklet branşlarında kurslar başlayacak olup yüzme branşında yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında kurslar yapılacaktır. Engelliler İl spor merkezlerinde ise atletizm, basketbol, cimnastik, masa tenisi branşlarında kurslara başlanacaktır. Öğrenciler velileri ile birlikte kayıt bürolarına gelerek kayıtlarını yapabileceklerdir”denildi.

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