Van’da ilaç ve kaçak sigara operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince iki ayrı ikamette yapılan aramada kaçak sigara ve ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi’ndeki iki ayrı ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada; 2 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 75 bin 970 tablet ilaç ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri M.D., N.A ve İ.A. isimli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

