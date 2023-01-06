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Van’da ilk kez kireçli kalp damarı ‘Rotablator’ ile temizlenerek tedavi edildi

06.01.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hizmete alınan ve kentte ilk kez kullanılan damar içi kireç kazıyıcı sistem (Rotablator) kullanılarak normal balon ve stent ile açılamayan sert kireçli kalp damarı başarıyla temizlenerek tedavi edildi.

Van’da ilk kez kireçli kalp damarı ‘Rotablator’ ile temizlenerek tedavi edildi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün kalp damar hastalıklarında yeni bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Son olarak Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kalp damarında darlık olan hasta, damar içi ultrason görüntüleme cihazı (IVUS) ile değerlendirildi. Van YYÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan tarafından IVUS ile değerlendirilen hastanın ana damar çatallanma bölgesindeki tıkacın taşlaştığı fark edildi. Normal balon ve stentler ile açılmayan bu taşlaşmış tıkaç, kentte ilk kez kullanılan Rotablator cihazı ile temizlendi.

İHA muhabirine konuşan Doç. Dr. Emrah Erdoğan, Rotablator cihazının ucunda 180 bin devirde dönen elmas yapısındaki tıraşlama bıçağı sayesinde, taşlaşmış tıkaçların tıraşlandığını belirtti. Bazı damar tıkaçlarının çok sert olabildiğini ve bu tür tıkaçların normal balon ve stentlerle açmanın imkansıza yakın olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, “Bu tıkaçların bazıları yumuşak, bazıları orta sertlikte, bazıları ise çok sert olabiliyor. Bu tür çok sert tıkaçları olan hastalarda, ya Rotablatör cihazı ile kireci tıraşlayıp damarı stent takabilir hale getirmemiz lazım ya da hastayı açık kalp ameliyatına vermemiz gerekiyor” dedi.

“İLK KEZ ROTABLATOR UYGULADIK”

Şehir dışından gelen hastanın, tıkalı damarlarına ilk olarak IVUS cihazıyla bakıldığını ve damardaki tıkacın taşlaşmış olduğunu fark ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Bu tıkaca normalde stent taktığımızda, damar tam olarak açılamadığından, stent kum saati gibi kalıyor ve bu da stentin belli bir süre sonra tekrar tıkanmasına neden oluyor. Stent tıkanıklıkları normal kalp krizlerinden daha ölümcüldür. Bu sebeple bunları önlemek için biz de Rotablator cihazıyla orayı tıraşladık. Sert olan kısımları kırdık ve daha sonra balonlarla orayı hazırlayıp stent taktık. Tabi Van’da ilk kez Rotablator uyguladık” diye konuştu.

“HEM IVUS HEM DE ROTABLATOR CİHAZINI KULLANIYORUZ”

Uygun hastalarda Rotablatorun kullanılması durumunda takılan stentlerin daha uzun ömürlü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yoksa o stentler tekrar tıkanıyor ve hastalar kalp kriziyle karşımıza gelebiliyor, bazen de hastaneye bile yetişemeden kaybediliyor. Daha önce bu cihaz Van’da olmadığından dolayı bu tür hastalarımız genelde Ankara ve İstanbul gibi dış merkezlere sevk olmak zorunda kalıyordu. Ancak şu an Van’da hem IVUS hem de Rotablatör cihazını kullanıyoruz. Bu sayede hastalarımız dış merkezlere gitmeden Van’da tedavi olabiliyor.”

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