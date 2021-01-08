Van’da ‘İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı’ gerçekleşti

Van’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından ‘İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması’ konulu toplantı düzenlendi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen toplantıya Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez, YYÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van ESOB Başkanı İsa Berge, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, VANODER Başkanı Reşat Yeşilağaç, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir ve turizmciler katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, son dönemlerde çağ atlayan Van’ın korona virüs pandemisi nedeniyle sekteye uğradığını ifade ederek, “Van, bölgenin lokomotifi, bölgenin yükünü çeken bir ilimiz. Hem denizi hem doğası ile Van, adeta insanlar için bir cazibe merkezi. Bu anlamda ilimiz paydaşlarından ve bakanlığımızdan isteğimiz, Van’a gelen kişilerin ‘Ben Van’ı böyle bilmiyordum’ demelerini engellememizdir. Biz bu çalışmanın ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez ise bölge illerinin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması noktasında yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “İlimizin turizm noktasında hak ettiği hedeflere ulaşması için önemli tüm kültürel değerlerimizin dokümanlarını bakanlığımızla paylaşılmıştır. Ben bu çalışmanın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve ekibini sunumları ile devam eden toplantı, katılımcıların kentin sorun ve sıkıntılarını dile getirmesi ile sona erdi.

