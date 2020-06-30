Van’da işbirliği protokolü

Van Ceza İnfaz Kurumu Müdürlükleri ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şahin Uçkan, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve diğer katılımcıların gerçekleştirdiği toplantı ile kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında konuşma yapan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ’’Bugün burada Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim öğretim işbirliği protokolü kapsamında toplandık. Çağdaş infaz sistemi kapsamında, ceza infaz kurumlarının birer eğitim merkezi haline gelmesinde Adalet Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bu çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunarız. Bu protokolle 5 ceza infaz kurumlarımızda bulunan tutuklu ve hükümlülerin sosyal, kültürel ve meslek edindirme, üretken bireyler olarak topluma kazandırılması amaçlandırılmaktadır’’ şeklinde konuştu.



