Van'da jandarma operasyonunda 66 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilo eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, dün Başkale'nin Uğurlu mahallesinde uyuşturucu kaçakçılığı şüphelilerinin buluşma noktasına operasyon yapıldı.

Üç çuvalda 68 paket halinde 66 kilo eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma sürüyor.



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