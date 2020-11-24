Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'da 2018'de Van'dan katılan ve 2018-2020 yılları arasında Irak (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan teröristin dün, Şırnak Silopi Hudut Kapısından teslim olması sağlandı.

