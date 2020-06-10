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Van'da kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 10.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Van'da kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 10 bin 200 lira idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, torbalara doldurulmuş 1 ton balık ile 10 serpme ağ ele geçirildi. Ayrıca kaçak avlanmış 1 ton canlı balık da ekiplerce yeniden suya salındı.

Yasağa rağmen avcılık yapan 6 kişiye 1380 sayılı "Su ürünleri kanununa muhalefet" suçundan toplam 10 bin 200 lira para cezası uygulandı.

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