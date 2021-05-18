Van'da kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı

Bu kapsamda, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Akköprü Deresi, Şamran Kanalı ve Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Balıkları korumak için jandarma, emniyet ve diğer kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini belirten Görentaş, "15 Mayıs itibarıyla sazangillerin de av yasağı başladı ve 15 Ağustos tarihine kadar bu yasaklar sürecek. Hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerini üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara karşı ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Halkımızdan, üremesini gerçekleştiren balık türlerini yasak dönemde avlamamaları, satmamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

