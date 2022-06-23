Van'da "Kadın El Emeği ve Sanat Festivali" başladı

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen "Kadın El Emeği ve Sanat Festivali"nde kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Edremit Belediyesi Aile Yaşam ve Toplum Merkezi kurslarında eğitim alan kadınların, yaptığı ürünlerin sergilendiği festivalin açılışı, Edremit Kent Parkı'nda yapıldı.

Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal belediyecilik anlamında Edremit Belediyesinin çok güzel çalışmalar yaptığını belirtti.

Anlamlı bir etkinliğin düzenlendiğini dile getiren Yavuz, "Belediyemizin ortaya koyduğu bu güzel tabloları müşahede etmek, emeği öncelemek önemlidir. Bu organizasyon bizi keyiflendirdi. Başkanımızdan bundan sonra da kadınlarımız için daha fazlasını ortaya koymasını bekliyoruz. Başkanımızın çok güzel, özel icraatları var. Çok güzel olan Edremit, daha da güzelleşsin istiyoruz. Keyifle yaşayalım. Mutlu ve huzurlu bir hayatımız olsun." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise kadınlara ve çocuklara yönelik birçok sosyal belediyecilik projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl 16 kurs açtık. Kurslarda eğitim alan kadınlarımızın ürettikleri ürünler sergileniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Yavuz, Say, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile diğer katılımcılar sergilenen ürünleri inceledi.

Anaokulu öğrencileri de geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları kostümleri defilede tanıttı.

Renkli görüntülere sahne olan festival, cumartesi gününe kadar devam edecek.

