Van’da Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları" kapsamında "Kent Ekonomisi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları, ‘Kent Ekonomisi’ oturumu ile devam etti. Oturuma başkanlık yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinin hem öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı hem de kapladığı alan bakımından bir ilçe belediyesi kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Kentlerin gelişmesinde ve ilerlemesinde üniversitelerin de önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Şevli, bu anlamda geliştirilecek projelere üniversite olarak gereken desteği vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ise ‘Kent Ekonomisi’ başlığıyla yaptığı konuşmasında çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Terör belasından kurtulmadıkça bir şey yapamayız”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da, Doğu Anadolu Bölgesi’nin, yüz ölçümüyle ülkenin ikinci büyük bölgesi olduğunu ve geniş meralarının bulunduğunu belirterek, ülke olarak bu potansiyelden bugüne kadar yeterince faydalanılmadığına dikkati çekti. Bölgenin hak ettiği yerde olmadığını vurgulayan Sayan, “Bölgenin ekonomisini düzeltmek için her şeyden önce huzurun, kardeşliğin olması, terörün olmaması gerekir. Terörü yok etmezsek imar planı yapamayız. Büyük bir bela ile karşı karşıyayız. Kentlerimizde son zamanlarda nüfus ve çarpık kentleşmenin birinci nedeni terördür. Van, bunun en büyük örneklerinden biridir. Birden bire Hakkari’den ve diğer illerden binlerce aile Van’a gelmişse kentin planlamasını yapmak zor oluyor. Bunu çözmemiz lazım. Yerel dinamikler olarak, aileler olarak, askerden ve polisten önce bizim harekete geçmemiz ve teröre ’dur’ dememiz lazım. Binlerce asker getirirsiniz bölgeye, askerler terörü bir noktaya getirir, bitirir ama giderler, bir daha dolar orası. Eğer siz kökten bir çözüm bulamazsanız, bununla ilgili her aileden ses yükselmezse, Diyarbakır anneleri gibi her anne kendi çocuğuna sahip çıkmak için harekete geçmezse biz dünyanın en güzel planlarını da uygulasak, bunun bir gecede bozulacağına tanıklık edeceğiz. Z kuşağı diye bir gençlik ortaya çıktı. Ben buna karşı M gençliğini öneriyorum. Ülke milliyetçisi, muhafazakar ve Müslüman bir gençlik öneriyorum" dedi.