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Van’da kamuda serbest kıyafet uygulaması

VAN HABERLERİ  | 06.04.2020 19:13 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kamu kurumu ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Van’da kamuda serbest kıyafet uygulaması

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kamu kurumu ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı. Vali Bilmez, “Görevi icabı üniforma giymesi gerekenler hariç, kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan personelimiz, temizlenebilmesi daha kolay ve pratik elbiseler giyebileceklerdir” dedi.

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