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Van'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

VAN HABERLERİ  | 12.02.2020 20:11 | Son Güncelleme

Van'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar, Van-Başkale kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yolda kalan bazı sürücüler de karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yola devam edebildi.

Kent merkezinde de sabah başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı, trafikte de aksamalar yaşandı.

Ağaçların ve araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kar mahsur kalma Olumsuz hava tipi Van

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