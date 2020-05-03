Van'da karantina süreçleri tamamlanan vatandaşlardan devlete teşekkür

Türk Kızılay Van Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimince her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Karantina sürecinde moral ve motivasyonu arttırmak için müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı yurtta, sağlık ekipleri de vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgilendi.

14 günlük sürenin ardından tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlanan vatandaşlar, kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlet yetkililerine teşekkür etti.

- "Allah devletimize zeval vermesin"

Karantina sürecinin ardından Trabzon'a uğurlanan Ahmet Uzun, "Allah devletimize zeval vermesin. Kazakistan'dan geldim, oradaki hayat şartlarını da biliyorum. Böyle bir imkanı hiçbir devlette görmedik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kitap dağıtıldı, yurtta kitap okuduk. Çok şey öğrendik." dedi.

Kazakistan'da zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Yozgatlı Süleyman Altun ise kendileriyle ilgilenen, her türlü ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayan yetkililere teşekkür etti.

Devletin her yerde vatandaşına sahip çıktığını aktaran Altun, "Vatanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Başka ülkeleri görmeden kendi ülkesinin kıymetini kimse anlayamaz. Bunu bir kez daha burada öğrendik. Kazakistan'da çok zor durumda kalmıştık ama devletimiz bize sahip çıktı ve ülkemize getirdi. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı." diye konuştu.