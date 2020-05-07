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Van'da karantina süresi dolan 248 kişi evlerine uğurlandı

VAN HABERLERİ  | 07.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Van'da karantina süresi dolan 248 kişi evlerine uğurlandı

Umman'dan getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Van'da karantinaya alınan 248 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Umman'dan getirilen 248 kişinin, Van'daki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgilendikleri vatandaşlara, Tarım ve Orman Müdürlüğünce fidan hediye edildi.

Karantina sürecinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinada kalanların tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Yurtta kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırıcı bazı etkinlikler düzenlediklerini anlatan İnanç, "Hiçbir vatandaşımızda vaka tespit edilmedi. Şimdiye kadar 620 misafir ağırladık. Bir sorun olmadan tahliyelerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karantina süresi tamamlanan vatandaşlardan Deniz Doru ise "Devletimiz sayesinde memleketimize kavuştuk. Hizmette hiçbir kusur olmadı. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Karantina Umman Van

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Ipekyolu
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Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
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Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
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