Van'da karantina süresi dolan 248 kişi evlerine uğurlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinada kalanların tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Karantina sürecinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgilendikleri vatandaşlara, Tarım ve Orman Müdürlüğünce fidan hediye edildi.

Yurtta kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırıcı bazı etkinlikler düzenlediklerini anlatan İnanç, "Hiçbir vatandaşımızda vaka tespit edilmedi. Şimdiye kadar 620 misafir ağırladık. Bir sorun olmadan tahliyelerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karantina süresi tamamlanan vatandaşlardan Deniz Doru ise "Devletimiz sayesinde memleketimize kavuştuk. Hizmette hiçbir kusur olmadı. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

