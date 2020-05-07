Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 43 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçenin Ortanca Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından mahallede taziye çadırı kurulduğu belirtildi.

Eraygen ailesi mensupları ve taziye çadırı kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, muhtar Yönten'in görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, taziyeye katılanların ikamet ettiği Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinin de karantinaya alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tekirdağ'dan gelen, Bostaniçi, Yenimahalle ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden ve taziye çadırını kuran Eraygen ailesinden 23 kişide, Arıtoprak, Bostaniçi ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden Eralan ailesinden 7 kişide, İskele ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden Acar ailesinden 9 kişide, Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Erçağlar ailesinden 1 kişide, Gürpınar ilçesi Umut Mahallesi'nde ikamet eden Sönmez ailesinden 1 kişide, Bostaniçi Mahallesi'nde ikamet eden Gökçek ailesinden 1 kişide ve Antalya'dan gelen Erdeğer ailesinden 1 kişide olmak üzere toplam 43 kişide koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tedavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı."