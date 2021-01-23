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Van’da kardan dolayı kapanan yollar açılıyor

23.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Van’da kardan dolayı kapanan yollar açılıyor

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 36 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.Van’da hafta başı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 36 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Van’da hafta başı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağının durmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 3 mezra, Başkale’de 1 mahalle- 1 mezra, Çatak’ta 1 mahalle - 15 mezra, Gevaş’ta 2 mahalle - 5 mezra ve Gürpınar’da 3 mahalle - 5 mezra olmak üzere toplam kapalı bulunan 36 yerleşim yerinin yolu Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipleri tarafından açılması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor.
Öte yandan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kapalı bulunan Van-Bahçesaray yolunda ise 08.00 ile 14.00 saatleri arasında yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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