Van'da kardan kapanan 930 yerleşim yerine ulaşım sağlamak için çalışılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan 930 yerleşim birimine ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, kar yağışının etkili olduğu kentte 650 personel ve 250 araç ile 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için şehir merkezindeki tüm ana arterlerde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çift vardiya halinde görev yapan ekipler, yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik çalışması yürütürken, ana caddelerde biriken karlar ise kar toplama aracı tarafından temizleniyor.

Olası olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini alan karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, yolu ulaşıma kapanan 509 mahalle ve bunlara bağlı 421 mezra yolunun açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

