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Van’da karla mücadelede ’kriz merkezi’ etkin rol oynuyor

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede çok ciddi bir kar yağışıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, “Hem kapanan yollar hem hastalarımızın kurtarılması hem de risk teşkil eden yerlerin zamanında kapatılması için kriz merkezi kurduk.

Van’da karla mücadelede ’kriz merkezi’ etkin rol oynuyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede çok ciddi bir kar yağışıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, “Hem kapanan yollar hem hastalarımızın kurtarılması hem de risk teşkil eden yerlerin zamanında kapatılması için kriz merkezi kurduk. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor” dedi.
Van’da hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı dolayısıyla Van Valiliği tarafından kriz merkezi kuruldu. Valilikte oluşturulan kriz merkezinde gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, son 26 yılın en çetin kış mevsimini yaşadıklarına vurgu yaptı. Bahçesaray’da meydana gelen çığ faciasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Vali Bilmez, “O gün herkes çığın altındakilerin kurtarılması için seferber oldu. İkinci çığda 68 kişi sağ kurtarıldı. Maalesef 36 kişi de hayatını kaybetti. Bir itfaiye personelimizin halen çığın altında olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun dışında gelen herhangi bir talep ya da şikayet yok. Bölgemiz çok ciddi bir kar yağışıyla karşı karşıya. Bölgemizin büyük bir kısmı çığ açısından risk teşkil ediyor. Onun için riskli bölgelerde taşıma işinden uzak durmamız, jandarma ve karayolları ekiplerinin uyarılarına uymamız gerekir. Hem kapanan yollar hem hastalarımızın kurtarılması hem de risk teşkil eden yerlerin zamanında kapatılması için kriz merkezi kurduk. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. 988 yerleşim yerinin yolunu açmak için ekipler çalışıyor. 177 iş makinesi ve 630 personelle kesintisiz bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Kar yağışı boyunca da bayan personeller hariç idari görevde çalışan personelin hepsini kaldırımları temizlemek üzere görevlendirdik” diye konuştu.

“8 bin 400 kamyon dolusu kar şehir dışına çıkarıldı”
Karla mücadele çalışmaları kapsamında 8 bin 400 kamyon dolusu karın şehir dışına çıkarıldığını dile getiren Bilmez, “Karla mücadelede sadece Van Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makineleri 634 bin litre yakıt tüketti. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Karla mücadelede 9 milyonun üzerinde bir harcama yaptık” şeklinde konuştu.

“Hava koşulları uygun olduğunda tekrar o ihbarı değerlendireceğiz”
Çaldıran ilçesinde 13 göçmenin donarak öldüğü iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İki gün önce Van Gölü kenarındaki İnköy civarında mahsur kalan düzensiz göçmeni kurtardık. Bir kısmında hipotermi durumu da ortaya çıkmıştı. Emniyetin yakaladığı ve işlemleri devam eden 300’e yakın göçmen var. Geri Gönderme Merkezinde yine 700’e yakın göçmen var. Sınırı geçerken hipoderm olan ve tedavisi süren 19 göçmen bulunuyor. Çaldıran’daki duyumu aldıktan sonra iki kez AFAD ve JAK ekipleri bölgeye gönderildi. Ama oradaki olumsuz hava koşulları nedeniyle tarif edilen bölgeye çıkılamadı. Hava koşulları uygun olduğunda tekrar o ihbarı değerlendireceğiz.”

Van’da karla mücadelede ’kriz merkezi’ etkin rol oynuyor

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