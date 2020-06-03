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Van’da kavşak yenileme çalışması

VAN HABERLERİ  | 03.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ana caddelerde bulunan refüj, kaldırım ve kavşaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezinde bulunan caddelerde uyarıcı levhalar, ışıklı tabelalar ile refüj, aydınlatma ve boyama çalışmaları yapılıyor.

Van’da kavşak yenileme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ana caddelerde bulunan refüj, kaldırım ve kavşaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezinde bulunan caddelerde uyarıcı levhalar, ışıklı tabelalar ile refüj, aydınlatma ve boyama çalışmaları yapılıyor. Kentin marka caddeleri olan Beşyol, Hastane Caddesi, Çohaz Petrol ile Sebze Hali kavşaklarında yenileme çalışması yapılırken, 4 bin 600 metre uzunluğundaki Şabaniye Caddesi’nde de kaldırım ve refüjlerde ise sarı-beyaz boyama çalışmaları tamamlandı.
Kent estetiğinin korunması ve oluşabilecek kazaları en az seviyeye indirilmesine yönelik kurulan 3 vardiyalı gece ekipleri farklı caddelerde de sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Van’da kavşak yenileme çalışması

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